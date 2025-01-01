Marché aux volailles Place de la Charité, Place Général de Gaulle, Grande Rue Louhans

Marché aux volailles Place de la Charité, Place Général de Gaulle, Grande Rue Louhans mercredi 1 janvier 2025.

Marché aux volailles

Place de la Charité, Place Général de Gaulle, Grande Rue Centre-Ville Louhans Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-01-01 08:00:00

fin : 2025-12-31 12:30:00

Date(s) :

2025-01-01

Le marché, tous les LUNDIS MATINS, attire une foule nombreuse. Le marché aux volailles est pittoresque et très spectaculaire. A travers les arcades, les rues et les places de la ville, une diversité de commerçants se côtoie (alimentaire, bio, agricole…). Plus de 250 exposants. Les lundis de Pâques et de Pentecôte marché aux volailles et marché alimentaire uniquement le matin, marché vestimentaire toute la journée. .

Place de la Charité, Place Général de Gaulle, Grande Rue Centre-Ville Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02

English : Marché aux volailles

German : Marché aux volailles

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché aux volailles Louhans a été mis à jour le 2025-08-20 par Mission Tourisme Département 71