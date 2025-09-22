Marche avec Bann’Anim Bannalec
Marche avec Bann’Anim Bannalec jeudi 20 août 2026.
Marche avec Bann’Anim
Place Yves Tanguy Bannalec Finistère
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20
2026-08-20
Chaque jeudi, à 19 h, rendez-vous est donné place Yves-Tanguy, pour un départ collectif. Les circuits proposés se déroulent sur la commune et dans les environs. .
Place Yves Tanguy Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 29 87 90 56
