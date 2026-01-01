Marche avec les amis des côtes Vigneulles-lès-Hattonchâtel
Marche avec les amis des côtes Vigneulles-lès-Hattonchâtel vendredi 23 janvier 2026.
Marche avec les amis des côtes
Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23 09:15:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Marche 5 km LE CUGNOT
VIÉVILLE
Départ à 9h15
R.V au RIS du lavoir de Vieville
Guide du jour Serge Balosso renseignements tel. 06 86 95 80 74
Jacques Behr tel. 07 63 22 03 62 ; courriel. ADCsorties@gmail.com
Serge Balosso 06 86 95 80 74
Jean Claude Peltre tel. 06 59 60 49 68Tout public
.
Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est +33 6 59 60 49 68 ADCsorties@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
5 km Walk LE CUGNOT
VIÉVILLE
Departure at 9:15 a.m
Meeting point at the Vieville washhouse RIS
Guide for the day Serge Balosso information tel. 06 86 95 80 74
Jacques Behr tel. 07 63 22 03 62 ; e-mail. ADCsorties@gmail.com
Serge Balosso 06 86 95 80 74
Jean Claude Peltre tel. 06 59 60 49 68
L’événement Marche avec les amis des côtes Vigneulles-lès-Hattonchâtel a été mis à jour le 2026-01-20 par OT COEUR DE LORRAINE