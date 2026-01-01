Marche avec les amis des côtes Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Marche avec les amis des côtes Vigneulles-lès-Hattonchâtel vendredi 23 janvier 2026.

Marche avec les amis des côtes

Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23 09:15:00
2026-01-23

Marche 5 km LE CUGNOT
VIÉVILLE
Départ à 9h15
R.V au RIS du lavoir de Vieville

Guide du jour Serge Balosso renseignements tel. 06 86 95 80 74

Jacques Behr tel. 07 63 22 03 62 ; courriel. ADCsorties@gmail.com
Serge Balosso 06 86 95 80 74
Jean Claude Peltre tel. 06 59 60 49 68Tout public
Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est +33 6 59 60 49 68  ADCsorties@gmail.com

English :

5 km Walk LE CUGNOT
VIÉVILLE
Departure at 9:15 a.m
Meeting point at the Vieville washhouse RIS

Guide for the day Serge Balosso information tel. 06 86 95 80 74

Jacques Behr tel. 07 63 22 03 62 ; e-mail. ADCsorties@gmail.com
Serge Balosso 06 86 95 80 74
Jean Claude Peltre tel. 06 59 60 49 68

