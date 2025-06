Marche avec repas Schneckenbusch 6 juillet 2025 09:00

Moselle

21B rue principale Église Schneckenbusch Moselle

Dimanche 2025-07-06 09:00:00

2025-07-06 12:00:00

2025-07-06

Enfilez vos chaussures et participez à cette marche au départ de l’église du village. Il s’agit d’un parcours de 12 km sans difficultés. Départ le matin.

Possibilité de restauration le midi à l’arrivée avec menu sur réservation par téléphone.Tout public

21B rue principale Église

Schneckenbusch 57400 Moselle Grand Est +33 6 30 23 68 27 schneckenbusch.us@moselle.lgef.fr

English :

Put on your shoes and take part in this walk starting from the village church. It’s an easy 12 km walk. Start in the morning.

Lunchtime catering available on arrival, with menu booked by telephone.

German :

Ziehen Sie Ihre Schuhe an und nehmen Sie an dieser Wanderung teil, die an der Dorfkirche beginnt. Es handelt sich um eine 12 km lange Strecke ohne Schwierigkeiten. Start ist am Vormittag.

Möglichkeit der Mittagsverpflegung bei der Ankunft mit Menü nach telefonischer Reservierung.

Italiano :

Indossate le scarpe e partecipate a questa passeggiata che parte dalla chiesa del villaggio. È una passeggiata facile di 12 km. Partenza al mattino.

Pranzo disponibile all’arrivo, con menù da prenotare telefonicamente.

Espanol :

Póngase los zapatos y participe en esta caminata que parte de la iglesia del pueblo. Es un paseo fácil de 12 km. Comienzo por la mañana.

Almuerzo disponible a la llegada, con menú a reservar por teléfono.

