Schneckenbusch

Marche avec repas

21B rue principale Église Schneckenbusch Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-14 12:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Enfilez vos chaussures et participez à cette marche au départ de l’église du village. Il s’agit d’un parcours de 10 km sans difficultés. Possibilité de restauration le midi à l’arrivée avec menu sur réservation. Une belle occasion de partager un moment entre amis, en famille ou entre passionnés de sport dans une ambiance chaleureuse !Tout public

0 .

21B rue principale Église Schneckenbusch 57400 Moselle Grand Est +33 6 61 98 54 94 schneckenbusch.us@moselle.lgef.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Put on your shoes and take part in this walk starting from the village church. It’s an easy 10 km walk. Lunchtime refreshments available on arrival, with menus available on reservation. A great opportunity to share a moment with friends, family or sports enthusiasts in a friendly atmosphere!

L’événement Marche avec repas Schneckenbusch a été mis à jour le 2026-04-27 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG