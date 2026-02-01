Marche Behren-lès-Forbach
Marche Behren-lès-Forbach dimanche 1 février 2026.
rue du stade Behren-lès-Forbach Moselle
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-01 09:00:00
fin : 2026-02-01 12:00:00
2026-02-01
Marche de 10km sur Behren-Les-Forbach.
RDV à 9h sur le parking du Palais des Sport de Behren pour une marche de 10 km à travers routes et chemins.
Gratuit.Tout public
rue du stade Behren-lès-Forbach 57460 Moselle Grand Est +33 3 87 87 67 51
English :
10km walk in Behren-Les-Forbach.
Meet at 9am at the Palais des Sports parking lot in Behren for a 10km walk along roads and paths.
Free admission.
L’événement Marche Behren-lès-Forbach a été mis à jour le 2026-01-29 par FORBACH TOURISME