Marché bi-hebdomadaire Haguenau

Marché bi-hebdomadaire Haguenau samedi 16 août 2025.

Marché bi-hebdomadaire

115 Grand’rue Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-16 07:00:00

fin : 2025-12-31 12:00:00

Date(s) :

2025-08-16 2025-11-12

Retrouvez tous vos produits de consommation, des fruits et légumes à la mercerie, en passant par l’habillement ou divers produits alimentaires.

Retrouvez tous vos produits de consommation, des fruits et légumes à la mercerie, en passant par l’habillement ou divers produits alimentaires.

Tous les mardis et vendredis de l’année, la halle aux Houblons et ses abords accueillent les commerçants pour les marchés bi-hebdomadaires. De 7h30 à 12h à la Halle aux Houblons, retrouvez tous vos produits de consommation, des fruits et légumes à la mercerie, en passant par l’habillement ou divers produits alimentaires.

Transfert exceptionnel du marché bi-hebdomadaire aux abords de l’Hôtel de Ville

– Le vendredi 14 mars 2025, à l’occasion du 80e anniversaire de la libération de Haguenau,

– Le vendredi 6 et mardi 10 juin 2025, à l’occasion du Salon Made in Alsace,

– Du mardi 29 juillet au vendredi 5 septembre 2025 inclus, à l’occasion du Festival du Houblon.

Le périmètre du marché sera restreint de début novembre à début janvier aux parvis de la Halle aux Houblons, au Fossé des Tanneurs et au parking de la Salle des Corporations, lors de l’installation, du déroulement et du démontage du marché de Noël, Cours de la Décapole.

Reports exceptionnels du marché bi-hebdomadaire

Le marché du vendredi 18 avril 2025 est reporté au samedi 19 avril 2025, en raison du vendredi saint. .

115 Grand’rue Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99

English :

Find all your consumer products, from fruits and vegetables to haberdashery, clothing and various food products.

German :

Hier finden Sie alle Ihre Konsumgüter, von Obst und Gemüse über Kurzwaren bis hin zu Bekleidung oder verschiedenen Lebensmitteln.

Italiano :

Trovate tutti i vostri prodotti di consumo, dalla frutta e verdura alla merceria, all’abbigliamento e a vari prodotti alimentari.

Espanol :

Encuentre todos sus productos de consumo, desde frutas y verduras hasta mercería, ropa y productos alimentarios diversos.

L’événement Marché bi-hebdomadaire Haguenau a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau