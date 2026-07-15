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AGENDA · Orbigny-au-Mont

Marché bien-être et terroir Orbigny-au-Mont

dimanche 30 août 2026 · Orbigny-au-Mont

Marché bien-être et terroir Orbigny-au-Mont

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
52360 Orbigny-au-Mont
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Orbigny-au-Mont

Marché bien-être et terroir

Salle des Fêtes Orbigny-au-Mont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Tout public
Marché de Pays, vannerie, yoga, naturopathie, massages, conférence plantes médicinales, Shiatsu, art therapy
Concert à 14h
Restauration, buvette, exposants, ateliers,…   .

Salle des Fêtes Orbigny-au-Mont 52360 Haute-Marne Grand Est +33 6 88 48 42 37  orbignybiza52360@gmail.fr

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English :

L’événement Marché bien-être et terroir Orbigny-au-Mont a été mis à jour le 2026-07-15 par Antenne du Pays de Langres