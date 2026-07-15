Informations pratiques

Orbigny-au-Mont

Marché bien-être et terroir

Salle des Fêtes Orbigny-au-Mont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Tout public

Marché de Pays, vannerie, yoga, naturopathie, massages, conférence plantes médicinales, Shiatsu, art therapy

Concert à 14h

Restauration, buvette, exposants, ateliers,… .

Salle des Fêtes Orbigny-au-Mont 52360 Haute-Marne Grand Est +33 6 88 48 42 37 orbignybiza52360@gmail.fr

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English :

L’événement Marché bien-être et terroir Orbigny-au-Mont a été mis à jour le 2026-07-15 par Antenne du Pays de Langres