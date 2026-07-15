Marché bien-être et terroir Orbigny-au-Mont
dimanche 30 août 2026 · Orbigny-au-Mont
Informations pratiques
Orbigny-au-Mont
Marché bien-être et terroir
Salle des Fêtes Orbigny-au-Mont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Tout public
Marché de Pays, vannerie, yoga, naturopathie, massages, conférence plantes médicinales, Shiatsu, art therapy
Concert à 14h
Restauration, buvette, exposants, ateliers,… .
Salle des Fêtes Orbigny-au-Mont 52360 Haute-Marne Grand Est +33 6 88 48 42 37 orbignybiza52360@gmail.fr
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English :
L’événement Marché bien-être et terroir Orbigny-au-Mont a été mis à jour le 2026-07-15 par Antenne du Pays de Langres