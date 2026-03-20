Marche bingo photo

1051 Rue du Gave d’Aspe Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Le CCAS en partenariat avec les élèves du Lycée du IV Septembre vous propose une marche ludique en centre ville d’Oloron. Le départ se fera au Lycée du IV Septembre (covoiturage possible). .

1051 Rue du Gave d’Aspe Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 86 42

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English : Marche bingo photo

L’événement Marche bingo photo Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Haut-Béarn