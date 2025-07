Marché bio à la Ferme d’Etiennette La Ferme d’Etiennette Gavray-sur-Sienne

Marché bio à la Ferme d’Etiennette La Ferme d’Etiennette Gavray-sur-Sienne mercredi 9 juillet 2025.

Marché bio à la Ferme d’Etiennette

La Ferme d’Etiennette 3 Route des Villages Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 18:00:00

fin : 2025-07-09

Date(s) :

2025-07-09

Marché bio à la Ferme d’Etiennette au Mesnil-Rogues théâtre d’impro, apéro-concert, fusion et coulée d’airain (bronze de cloche).

Marché bio à la Ferme d’Etiennette au Mesnil-Rogues théâtre d’impro, apéro-concert, fusion et coulée d’airain (bronze de cloche). .

La Ferme d’Etiennette 3 Route des Villages Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 6 07 41 82 88

English : Marché bio à la Ferme d’Etiennette

Organic market at the Ferme d’Etiennette in Mesnil-Rogues: improv theater, aperitif-concert, fusion and airain casting (bell bronze).

German :

Biomarkt auf der Ferme d’Etiennette in Mesnil-Rogues: Improvisationstheater, Aperitifkonzert, Schmelzen und Gießen von Arain (Glockenbronze).

Italiano :

Mercato biologico alla Ferme d’Etiennette di Mesnil-Rogues: teatro d’improvvisazione, aperitivo-concerto, fusione e fusione del bronzo (campana di bronzo).

Espanol :

Mercado ecológico en la Ferme d’Etiennette de Mesnil-Rogues: teatro de improvisación, aperitivo-concierto, fusión y fundición de bronce (bronce de campana).

L’événement Marché bio à la Ferme d’Etiennette Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2025-07-05 par Coutances Tourisme