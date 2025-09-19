Marché Bio Amap de Gannat Mazerier
Marché Bio Amap de Gannat Mazerier vendredi 19 septembre 2025.
Marché Bio Amap de Gannat
Château de l’Anglard Mazerier Allier
Début : 2025-09-19 18:00:00
fin : 2025-09-19 20:00:00
2025-09-19
Producteurs locaux.
Château de l’Anglard Mazerier 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes amapdegannat@ouvaton.org
English :
Local producers.
German :
Lokale Produzenten.
Italiano :
Produttori locali.
Espanol :
Productores locales.
L’événement Marché Bio Amap de Gannat Mazerier a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de tourisme Val de Sioule