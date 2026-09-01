Marché bio de La Ruche à Pain – La Chapelle-Launay La Chapelle-Launay
vendredi 18 septembre 2026 · La Chapelle-Launay
Informations pratiques
La Chapelle-Launay
Marché bio de La Ruche à Pain – La Chapelle-Launay
19 La Feuillée La Chapelle-Launay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 16:00:00
fin : 2027-12-03 19:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-23 2026-10-30 2026-11-06 2026-11-13 2026-11-20 2026-11-27 2026-12-04 2026-12-11 2026-12-18 2026-12-25 2027-01-01 2027-01-08 2027-01-15 2027-01-22 2027-01-29
Retrouvez chaque vendredi soir à partir de 16h l’ambiance champêtre de ce marché historique créé en 2006.
Au cœur du village de La Feuillée à La Chapelle-Launay, dans une prairie ombragée, une dizaine de productrices et producteurs du canton vous proposent leurs produits 100 % locaux et certifiés biologiques (pain, farine, légumes, fruits, produits laitiers, viande, poisson…).
Les producteurs présents sont annoncés chaque semaine sur la page Facebook du marché bio. .
19 La Feuillée La Chapelle-Launay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire marchebio@mailo.com
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English :
L’événement Marché bio de La Ruche à Pain – La Chapelle-Launay La Chapelle-Launay a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon
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