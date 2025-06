Marché Bio de Meygalimenterre Saint-Julien-Chapteuil 10 juillet 2025 07:00

Haute-Loire

Marché Bio de Meygalimenterre Place de la mairie Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Début : Jeudi 2025-07-10

fin : 2025-08-14

2025-07-10

2025-08-14

L »association Meygalimenterre organise son marché BIO (producteurs et artisans locaux) sur la place St Robert (mairie) à St Julien Chapteuil.

Place de la mairie

Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The Meygalimenterre association is organizing its organic market (local producers and craftsmen) on the Place St Robert (town hall) in St Julien Chapteuil.

German :

Der Verein Meygalimenterre organisiert seinen BIO-Markt (lokale Produzenten und Handwerker) auf dem Place St Robert (Rathaus) in St Julien Chapteuil.

Italiano :

L’associazione Meygalimenterre organizza il suo mercato biologico (produttori e artigiani locali) in Place St Robert (municipio) a St Julien Chapteuil.

Espanol :

La asociación Meygalimenterre organiza su mercado ecológico (productores y artesanos locales) en la plaza St Robert (ayuntamiento) de St Julien Chapteuil.

