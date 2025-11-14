Marché bio de producteurs locaux Pellan Lannilis

Marché bio de producteurs locaux

Pellan A côté de la Brasserie Cézon Lannilis Finistère

Début : 2025-11-14 17:00:00

fin : 2025-11-14 19:00:00

2025-11-14

Venez rencontrer des producteurs locaux et faire vos achats de légumes, cidre, jus de pommes, confitures, viande et charcuterie, épicerie ambulante, produits d’entretien naturels, hydrolats floraux…

Organisé par le groupement d’achats de l’association Kan an Dour. .

Pellan A côté de la Brasserie Cézon Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 6 63 59 81 43

