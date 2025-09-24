Marché bio du bistrot Les Enfants de Chœur Agon-Coutainville
Marché bio du bistrot Les Enfants de Chœur Agon-Coutainville mercredi 24 septembre 2025.
Marché bio du bistrot Les Enfants de Chœur
Rue de l’Église Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24 18:00:00
fin : 2025-09-24 22:00:00
Date(s) :
2025-09-24
Marché bio du bistrot Les Enfants de Chœur à Agon-Coutainville. .
Rue de l’Église Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie sascoincoin@gmail.com
English : Marché bio du bistrot Les Enfants de Chœur
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché bio du bistrot Les Enfants de Chœur Agon-Coutainville a été mis à jour le 2025-09-02 par Coutances Tourisme