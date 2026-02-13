Marché bio et aux plantes Bar-le-Duc

Marché bio et aux plantes

Square Champion Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-02 09:00:00

fin : 2026-05-02 19:00:00

Date(s) :

2026-05-02

21ème édition du marché bio et aux plantes un rendez-vous avec la nature à ne pas manquer !

Un événement unique sur Bar-le-Duc, avec restauration, buvette, animations et ambiance musicale. Organisé par le Groupement des Agriculteurs Bio de Meuse.

Entrée gratuite.Tout public

Square Champion Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 77 99 78 13

English :

21st edition of the organic and plant market: a rendezvous with nature not to be missed!

A unique event in Bar-le-Duc, with food, refreshments, entertainment and music. Organized by the Groupement des Agriculteurs Bio de Meuse.

Free admission.

