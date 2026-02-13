Marché bio et aux plantes Bar-le-Duc
Marché bio et aux plantes Bar-le-Duc samedi 2 mai 2026.
Marché bio et aux plantes
Square Champion Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-02 19:00:00
Date(s) :
2026-05-02
21ème édition du marché bio et aux plantes un rendez-vous avec la nature à ne pas manquer !
Un événement unique sur Bar-le-Duc, avec restauration, buvette, animations et ambiance musicale. Organisé par le Groupement des Agriculteurs Bio de Meuse.
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Square Champion Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 77 99 78 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
21st edition of the organic and plant market: a rendezvous with nature not to be missed!
A unique event in Bar-le-Duc, with food, refreshments, entertainment and music. Organized by the Groupement des Agriculteurs Bio de Meuse.
Free admission.
L’événement Marché bio et aux plantes Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-02-13 par OT SUD MEUSE