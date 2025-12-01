Marché bio fermier de Noël Epicerie de la Gourmande Soubran

Marché bio fermier de Noël

Epicerie de la Gourmande 1 impasse de chez Huguet Soubran Charente-Maritime

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 20:00:00

2025-12-20

Le collectif les Maraîchers du coin vous invitent à leur marché de Noël bio et fermier. Nombreuses idées cadeaux, vin chaud, chocolat chaud, gourmandises sucrées salées à disposition.

Epicerie de la Gourmande 1 impasse de chez Huguet Soubran 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 92 75 10 lagourmandedu17@gmail.com

English :

The Maraîchers du coin collective invites you to their organic Christmas market. Plenty of gift ideas, mulled wine, hot chocolate and sweet and savoury treats on offer.

