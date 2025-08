Marché Bio Festif à Théminettes Théminettes

salle des fêtes Théminettes Lot

Début : 2025-08-08 16:30:00

fin : 2025-08-08 21:00:00

2025-08-08

L’association des producteurs bio de Théminettes organise un marché festif avec restauration fermière, buvette.

Producteurs et artisans locaux, tourneur sur bois, bijoux, hydrolats, etc…

Restauration sur place prenez vos couverts! .

salle des fêtes Théminettes 46120 Lot Occitanie

English :

The Théminettes organic producers’ association organizes a festive market with farmhouse food and refreshments.

German :

Die Vereinigung der Biobauern von Théminettes organisiert einen festlichen Markt mit Bauernverpflegung und Getränken.

Italiano :

L’associazione dei produttori biologici di Théminettes organizza un mercatino festivo con cibo di fattoria e rinfreschi.

Espanol :

La asociación de productores ecológicos Théminettes organiza un mercado festivo con comida de granja y refrescos.

