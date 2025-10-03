Marché bio local, dégustation et visite des Jardins de Lucie Jardins de Lucie – Communay Communay

Marché bio local, dégustation et visite des Jardins de Lucie Jardins de Lucie – Communay Communay vendredi 3 octobre 2025.

Marché bio local, dégustation et visite des Jardins de Lucie Vendredi 3 octobre, 14h00 Jardins de Lucie – Communay Rhône

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Au programme :

– 14H à 19H : marché bio local des Jardins de Lucie, dégustation et jeu concours. Vous y trouverez nos légumes bio de saison, nos conserves et nos plats cuisinés, mais aussi les produits d’autres producteurs bio locaux, présents à nos côtés. Et un jeu pour tenter de remporter un mois de paniers de légumes des Jardins !

– 17H : suivez nos maraichers dans les champs et sous les serres, pour en apprendre plus sur nos pratiques de culture bio, et sur notre métier d’insertion socioprofessionnelle. Durée : 1h environ, selon la curiosité des participant.e.s !

Cette activité se déroule dans le cadre de la 19ème édition du festival « Manger Bio et Local, c’est l’idéal » qui se déroule du 27 septembre au 26 octobre 2025. Des animations sont prévues par les productrices et producteurs bio, artisans et artisanes bio, magasins spécialisés et organismes de restauration de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les Jardins de Lucie – 69 chemin du Tram – Communay

https://jardinsdelucie.cocagnebio.fr/

Jardins de Lucie – Communay 69 chemin du Tram – Communay Communay 69360 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://jardinsdelucie.cocagnebio.fr/ »}]

Venez découvrir un marché bio local, déguster des légumes bio de saison, participer à des jeux concours et visiter des cultures maraichères