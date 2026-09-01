Marché bio Mazerier
vendredi 18 septembre 2026 · Mazerier
Informations pratiques
Mazerier
Marché bio
Château de l’Anglard -Brasserie du Jugement dernier Mazerier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18 20:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Marché bio avec des producteurs locaux de l’AMAP de Gannat. Ouvert à tous.
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Château de l’Anglard -Brasserie du Jugement dernier Mazerier 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes amapgannat@ouvaton.org
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English :
Organic farmers’ market featuring local producers from the Gannat AMAP. Open to everyone.
L’événement Marché bio Mazerier a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Val de Sioule