Informations pratiques

Mazerier

Marché bio

Château de l’Anglard -Brasserie du Jugement dernier Mazerier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Marché bio avec des producteurs locaux de l’AMAP de Gannat. Ouvert à tous.

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Château de l’Anglard -Brasserie du Jugement dernier Mazerier 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes amapgannat@ouvaton.org

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English :

Organic farmers’ market featuring local producers from the Gannat AMAP. Open to everyone.

L’événement Marché bio Mazerier a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Val de Sioule