MARCHE BIO MENSUEL LASSAY LES CHATEAUX, Lassay-les-Châteaux
MARCHE BIO MENSUEL LASSAY LES CHATEAUX, Lassay-les-Châteaux vendredi 2 janvier 2026.
MARCHE BIO MENSUEL LASSAY LES CHATEAUX
place du 8 mai 1945 Lassay-les-Châteaux Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-02 16:00:00
fin : 2026-03-06 20:00:00
Date(s) :
2026-01-02 2026-02-06 2026-03-06 2026-04-03 2026-05-01 2026-06-05 2026-07-03 2026-08-07 2026-09-04 2026-10-02 2026-11-06 2026-12-04
Un marché de producteurs bio le 1er vendredi de chaque mois.
L’AMAP de Lassay vous propose chaque 1er vendredi du mois un marché bio devant la mairie de Lassay-les-Châteaux: pain, légumes, bières artisanales, savons…Vous y trouverez une gamme de produits locaux et bio ! .
place du 8 mai 1945 Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire amaplassay@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An organic farmers’ market on the first Friday of each month.
L’événement MARCHE BIO MENSUEL LASSAY LES CHATEAUX Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2025-12-23 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Lassay