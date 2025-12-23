MARCHE BIO MENSUEL LASSAY LES CHATEAUX, Lassay-les-Châteaux

MARCHE BIO MENSUEL LASSAY LES CHATEAUX

Un marché de producteurs bio le 1er vendredi de chaque mois.

L’AMAP de Lassay vous propose chaque 1er vendredi du mois un marché bio devant la mairie de Lassay-les-Châteaux: pain, légumes, bières artisanales, savons…Vous y trouverez une gamme de produits locaux et bio ! .

place du 8 mai 1945 Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire amaplassay@outlook.fr

English :

An organic farmers’ market on the first Friday of each month.

