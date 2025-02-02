Marché biologique de terroir et d’artisanat Place de l’EISCAE Étueffont

Place de l’EISCAE 31 Grande Rue Étueffont Territoire de Belfort

Début : 2025-02-02 08:30:00

fin : 2025-09-07 13:30:00

2025-02-02 2025-09-07 2025-10-05 2025-11-02 2025-12-07

La Communauté de Communes des Vosges du Sud organise le 1er dimanche de chaque mois un marché biologique, de terroir et d’artisanat.

Ce marché a pour but d’encourager les producteurs locaux et les filières courtes. .

Place de l’EISCAE 31 Grande Rue Étueffont 90170 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 60 40

