Marché biologique de terroir et d’artisanat Place de l’EISCAE Étueffont

Marché biologique de terroir et d’artisanat

Place de l’EISCAE 31 Grande Rue Étueffont Territoire de Belfort

Début : 2026-02-01 08:30:00

fin : 2026-05-03 13:30:00

2026-02-01 2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06

La Communauté de Communes des Vosges du Sud organise le 1er dimanche de chaque mois un marché biologique, de terroir et d’artisanat.

Ce marché a pour but d’encourager les producteurs locaux et les filières courtes. .

