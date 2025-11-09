Marche Bleue 2ème Edition rue carnot Saujon
Marche Bleue 2ème Edition rue carnot Saujon dimanche 9 novembre 2025.
Marche Bleue 2ème Edition
rue carnot Salle Carnot Saujon Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-09 08:00:00
fin : 2025-11-09 14:00:00
2025-11-09
2ème édition Marche Bleue organisée sur le secteur de la Cara dans le cadre du mois de la prévention des cancers masculins.
rue carnot Salle Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine oncoentraide@gmail.com
English :
2nd edition of the Marche Bleue organized in the Cara sector as part of Male Cancer Prevention Month.
German :
2. Blauer Marsch, der im Rahmen des Monats zur Prävention von Männerkrebs im Cara-Sektor organisiert wird.
Italiano :
seconda Camminata Blu organizzata nel settore Cara nell’ambito del Mese della Prevenzione del Cancro Maschile.
Espanol :
2ª Marcha Azul organizada en el sector Cara en el marco del Mes de la Prevención del Cáncer Masculino.
