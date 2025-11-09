Marche Bleue 2ème Edition rue carnot Saujon

Marche Bleue 2ème Edition

rue carnot Salle Carnot Saujon Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-09 08:00:00

fin : 2025-11-09 14:00:00

2025-11-09

2ème édition Marche Bleue organisée sur le secteur de la Cara dans le cadre du mois de la prévention des cancers masculins.

rue carnot Salle Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine oncoentraide@gmail.com

English :

2nd edition of the Marche Bleue organized in the Cara sector as part of Male Cancer Prevention Month.

German :

2. Blauer Marsch, der im Rahmen des Monats zur Prävention von Männerkrebs im Cara-Sektor organisiert wird.

Italiano :

seconda Camminata Blu organizzata nel settore Cara nell’ambito del Mese della Prevenzione del Cancro Maschile.

Espanol :

2ª Marcha Azul organizada en el sector Cara en el marco del Mes de la Prevención del Cáncer Masculino.

L'événement Marche Bleue 2ème Edition Saujon a été mis à jour le 2025-09-30