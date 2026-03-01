Marche bleue Pôle culturel Clermont-en-Argonne

Marche bleue

Pôle culturel 11 rue des Déportés Clermont-en-Argonne Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 10:00:00

2026-03-29

Rejoignez Clermont-en-Argonne pour une matinée conviviale, sportive et engagée à l’occasion de la Marche Bleue, un événement de sensibilisation au cancer colorectal ouvert à tous.

Au départ du Pôle Culturel, deux parcours pédestres de 5 km et 10 km, ainsi qu’un circuit VTT de 20 km, vous permettront de découvrir les paysages argonnais tout en soutenant une cause essentielle.

Les départs s’effectueront entre 9h et 10h (heure d’été).

À l’arrivée, profitez d’un moment chaleureux autour de boissons chaudes et de crêpes, idéal pour partager un instant convivial entre amis, en famille.Tout public

+33 3 29 87 41 15 mairie@clermont-en-argonne.fr

English :

Join us in Clermont-en-Argonne for a morning of fun, sport and commitment to the Marche Bleue, a colorectal cancer awareness event open to all.

Departing from the Pôle Culturel, two 5km and 10km walking routes, as well as a 20km mountain bike circuit, will enable you to discover the Argonnais countryside while supporting an essential cause.

Departures are between 9 and 10 a.m. (summer time).

At the finish line, enjoy hot drinks and crêpes, ideal for sharing a convivial moment with friends and family.

L’événement Marche bleue Clermont-en-Argonne a été mis à jour le 2026-03-06 par OT DU PAYS D’ARGONNE