Marche Bleue contre le cancer du côlon

Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Le samedi 7 mars 2026 à 14h, venez participer à la 12ᵉ édition de la Marche Bleue organisée au Plan d’Eau du Canada à Beauvais.

Un événement gratuit et ouvert à tous pour associer activité physique et prévention autour d’un enjeu majeur de santé publique le dépistage du cancer colorectal.

Informations pratiques

Date samedi 7 mars 2026

Heure départ à 14h

Lieu Plan d’Eau du Canada Beauvais

Parcours 3,5 km, accessible à tous, à votre rythme

Participation gratuite

Seul, en famille, entre amis ou entre collègues, chacun peut prendre part à cette mobilisation.

Le samedi 7 mars 2026 à 14h, venez participer à la 12ᵉ édition de la Marche Bleue organisée au Plan d’Eau du Canada à Beauvais.

Un événement gratuit et ouvert à tous pour associer activité physique et prévention autour d’un enjeu majeur de santé publique le dépistage du cancer colorectal.

Informations pratiques

Date samedi 7 mars 2026

Heure départ à 14h

Lieu Plan d’Eau du Canada Beauvais

Parcours 3,5 km, accessible à tous, à votre rythme

Participation gratuite

Seul, en famille, entre amis ou entre collègues, chacun peut prendre part à cette mobilisation. .

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Saturday, March 7, 2026 at 2pm, come and take part in the 12th edition of the Marche Bleue organized at the Plan d?Eau du Canada in Beauvais.

The event is free and open to all, combining physical activity and prevention around a major public health issue: colorectal cancer screening.

Practical information

Date: Saturday, March 7, 2026

Time: 2pm start

Location: Plan d?Eau du Canada ? Beauvais

Route: 3.5 km, accessible to all, at your own pace

Participation: free of charge

Alone, with family, friends or colleagues, everyone can take part in this mobilization.

L’événement Marche Bleue contre le cancer du côlon Beauvais a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis