Le samedi 7 mars 2026 à 14h, venez participer à la 12ᵉ édition de la Marche Bleue organisée au Plan d’Eau du Canada à Beauvais.
Un événement gratuit et ouvert à tous pour associer activité physique et prévention autour d’un enjeu majeur de santé publique le dépistage du cancer colorectal.
Informations pratiques
Date samedi 7 mars 2026
Heure départ à 14h
Lieu Plan d’Eau du Canada Beauvais
Parcours 3,5 km, accessible à tous, à votre rythme
Participation gratuite
Seul, en famille, entre amis ou entre collègues, chacun peut prendre part à cette mobilisation.
Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France
English :
On Saturday, March 7, 2026 at 2pm, come and take part in the 12th edition of the Marche Bleue organized at the Plan d?Eau du Canada in Beauvais.
The event is free and open to all, combining physical activity and prevention around a major public health issue: colorectal cancer screening.
Practical information
Date: Saturday, March 7, 2026
Time: 2pm start
Location: Plan d?Eau du Canada ? Beauvais
Route: 3.5 km, accessible to all, at your own pace
Participation: free of charge
Alone, with family, friends or colleagues, everyone can take part in this mobilization.
L’événement Marche Bleue contre le cancer du côlon Beauvais a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis