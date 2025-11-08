Marche Bleue Movember Salle Polyvalente Port-des-Barques

Marche Bleue Movember Salle Polyvalente Port-des-Barques samedi 8 novembre 2025.

Marche Bleue Movember

Salle Polyvalente Complexe sportif Edgard laugraud Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-08 09:30:00

fin : 2025-11-08 12:30:00

2025-11-08

Dans le cadre de MOVEMBER, une marche bleue est organisée pour lutter contre les cancers des hommes

Salle Polyvalente Complexe sportif Edgard laugraud Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 44 65 37 obtis@orange.fr

English : Blue Walk Movember

As part of MOVEMBER, a blue walk is being organised to fight male cancers.

German : Blauer Marsch Movember

Im Rahmen von MOVEMBER wird ein blauer Marsch organisiert, um Krebserkrankungen bei Männern zu bekämpfen.

Italiano :

Nell’ambito di MOVEMBER, viene organizzata una camminata blu per combattere i tumori maschili

Espanol :

En el marco de MOVEMBER, se organiza una marcha azul para luchar contra el cáncer masculino

