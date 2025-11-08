Marche Bleue Movember Salle Polyvalente Port-des-Barques
Marche Bleue Movember Salle Polyvalente Port-des-Barques samedi 8 novembre 2025.
Marche Bleue Movember
Salle Polyvalente Complexe sportif Edgard laugraud Port-des-Barques Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-08 09:30:00
fin : 2025-11-08 12:30:00
2025-11-08
Dans le cadre de MOVEMBER, une marche bleue est organisée pour lutter contre les cancers des hommes
Salle Polyvalente Complexe sportif Edgard laugraud Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 44 65 37 obtis@orange.fr
English : Blue Walk Movember
As part of MOVEMBER, a blue walk is being organised to fight male cancers.
German : Blauer Marsch Movember
Im Rahmen von MOVEMBER wird ein blauer Marsch organisiert, um Krebserkrankungen bei Männern zu bekämpfen.
Italiano :
Nell’ambito di MOVEMBER, viene organizzata una camminata blu per combattere i tumori maschili
Espanol :
En el marco de MOVEMBER, se organiza una marcha azul para luchar contra el cáncer masculino
L’événement Marche Bleue Movember Port-des-Barques a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan