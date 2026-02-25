Marche bleue pour mars bleu Centre socio-culturel de Marbot Bar-le-Duc

Marche bleue pour mars bleu

Centre socio-culturel de Marbot 9 Rue de la Chapelle Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

À l’occasion de Mars Bleu, mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer colorectal, une marche solidaire est organisée.

2 parcours au choix

– 5 km urbain

– 8,5 km tout terrain

Plan des parcours et modalités d’inscription disponibles via les QR codes présents sur l’affiche.

Chaque pas compte pour soutenir la prévention et la lutte contre le cancer colorectal.

Venez nombreux, en famille ou entre amis, pour soutenir cette belle cause !

Inscriptions en ligne ou sur place. Tous les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer Meuse.Tout public

3 .

Centre socio-culturel de Marbot 9 Rue de la Chapelle Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est cptsdubarrois@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark Blue March, a month dedicated to raising awareness of the fight against colorectal cancer, a solidarity walk is being organized.

2 routes to choose from

– 5 km urban

– 8.5 km off-road

Course map and registration details available via the QR codes on the poster.

Every step counts in supporting prevention and the fight against colorectal cancer.

Come one, come all, with family and friends, to support this worthy cause!

Registration online or on site. All profits will be donated to the Ligue contre le cancer Meuse.

L’événement Marche bleue pour mars bleu Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-02-25 par OT SUD MEUSE