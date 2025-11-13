Marche bleue Salle polyvalente Saint-Honoré-les-Bains

Marche bleue

Salle polyvalente Avenue du docteur Ségard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 14:00:00

fin : 2025-11-13 16:00:00

Date(s) :

2025-11-13

Dans le cadre de la sensibilisation aux cancers masculins, le comité des fêtes de Saint-Honoré-les-Bains organise une marche bleue pour soutenir et financer la recherche sur le cancer de la prostate. Rendez-vous à la salle polyvalente. Collation prévue à la fin de la marche. .

Salle polyvalente Avenue du docteur Ségard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cdfstho@gmail.com

English : Marche bleue

German : Marche bleue

Italiano :

Espanol :

L’événement Marche bleue Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-04 par OT Rives du Morvan