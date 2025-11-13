Marche bleue Salle polyvalente Saint-Honoré-les-Bains
Marche bleue Salle polyvalente Saint-Honoré-les-Bains jeudi 13 novembre 2025.
Marche bleue
Salle polyvalente Avenue du docteur Ségard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13 14:00:00
fin : 2025-11-13 16:00:00
Date(s) :
2025-11-13
Dans le cadre de la sensibilisation aux cancers masculins, le comité des fêtes de Saint-Honoré-les-Bains organise une marche bleue pour soutenir et financer la recherche sur le cancer de la prostate. Rendez-vous à la salle polyvalente. Collation prévue à la fin de la marche. .
Salle polyvalente Avenue du docteur Ségard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cdfstho@gmail.com
