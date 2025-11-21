Marché

Place de la Mairie Blotzheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-21 14:30:00

fin : 2025-12-19 18:00:00

Date(s) :

2025-11-21 2025-11-28 2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19 2025-12-26

Les commerçants vous accueillent dans une ambiance conviviale et vous proposent des produits issus principalement de productions locales fruits et légumes, pain, produits de la ferme, fromages… .

Place de la Mairie Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 68 40 09 mairie@blotzheim.fr

L’événement Marché Blotzheim a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue