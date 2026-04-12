Marché BONS&VIVANTS Mercure Rochefort La Corderie Royale Rochefort

Rochefort

Marché BONS&VIVANTS

Mercure Rochefort La Corderie Royale 10 quai Joseph Bellot Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

En 2026, le Mercure Rochefort La Corderie Royale lance son premier marché BONS&VIVANTS, ouvert à tous, pour célébrer les talents locaux. Artisans, producteurs et artistes feront découvrir la richesse authentique de la Charente-Maritime.

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Mercure Rochefort La Corderie Royale 10 quai Joseph Bellot Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 35 35 hb2q7@accor.com

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English : BONS&VIVANTS market

In 2026, the Mercure Rochefort La Corderie Royale will launch its first BONS&VIVANTS market, open to all, to celebrate local talent. Artisans, producers and artists will showcase the authentic richness of Charente-Maritime.

L’événement Marché BONS&VIVANTS Rochefort a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme Rochefort Océan