Marché BONS&VIVANTS Mercure Rochefort La Corderie Royale Rochefort
Marché BONS&VIVANTS Mercure Rochefort La Corderie Royale Rochefort dimanche 12 avril 2026.
Rochefort
Marché BONS&VIVANTS
Mercure Rochefort La Corderie Royale 10 quai Joseph Bellot Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-12
En 2026, le Mercure Rochefort La Corderie Royale lance son premier marché BONS&VIVANTS, ouvert à tous, pour célébrer les talents locaux. Artisans, producteurs et artistes feront découvrir la richesse authentique de la Charente-Maritime.
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Mercure Rochefort La Corderie Royale 10 quai Joseph Bellot Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 35 35 hb2q7@accor.com
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English : BONS&VIVANTS market
In 2026, the Mercure Rochefort La Corderie Royale will launch its first BONS&VIVANTS market, open to all, to celebrate local talent. Artisans, producers and artists will showcase the authentic richness of Charente-Maritime.
L’événement Marché BONS&VIVANTS Rochefort a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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