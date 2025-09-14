Marche Bourbon-Lancy

Marche Bourbon-Lancy dimanche 14 septembre 2025.

Millières Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-09-14 09:00:00

fin : 2025-09-14 14:00:00

2025-09-14

Marche de 8-12 km (pédestre) et 30 km (VTT) dans la campagne Montoise, du Signal de Mont à la fontaine Saint-Claire, et en passant à travers les sentiers de la montagne pour le parcours VTT. Ravitaillements sur le parcours.

Au retour, possibilité de déguster le repas bourguignon servi à partir de 12h30 au lieu dit Millières. .

Millières Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 05 00 24 isabarge2608@gmail.com

