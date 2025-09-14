Marche Bresnay

Participez à la Marche de Bresnay ! Un parcours de 9,6 km pour découvrir la nature, profiter d’un ravitaillement convivial et tenter votre chance à la tombola surprise. Ambiance sportive et chaleureuse garantie !

Le Bourg Bresnay 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 30 27 87

English :

Take part in the Marche de Bresnay! A 9.6 km route to discover nature, enjoy a friendly refreshment area and try your luck at the surprise tombola. A sporting and friendly atmosphere guaranteed!

German :

Nehmen Sie am Marche de Bresnay teil! Auf einer Strecke von 9,6 km können Sie die Natur entdecken, von einer gemütlichen Verpflegungsstation profitieren und Ihr Glück bei der Überraschungstombola versuchen. Sportliche und herzliche Atmosphäre garantiert!

Italiano :

Partecipate alla Passeggiata di Bresnay! Un percorso di 9,6 km per scoprire la campagna, gustare un simpatico rinfresco e tentare la fortuna con la tombola a sorpresa. Un’atmosfera sportiva e amichevole garantita!

Espanol :

¡Participe en la Marcha de Bresnay! Un recorrido de 9,6 km para descubrir el campo, disfrutar de un refresco amistoso y probar suerte en la tómbola sorpresa. Un ambiente deportivo y amistoso garantizado

