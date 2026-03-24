Marché brocante de Printemps Stade de foot Charmé

Marché brocante de Printemps Stade de foot Charmé dimanche 26 avril 2026.

Marché brocante de Printemps

Stade de foot Route de Juillé Charmé Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Nombreux exposants
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Stade de foot Route de Juillé Charmé 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 72 68 00 

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English :

Numerous exhibitors

L’événement Marché brocante de Printemps Charmé a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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