Marché brocante de Printemps Stade de foot Charmé

Marché brocante de Printemps

Stade de foot Route de Juillé Charmé Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Nombreux exposants

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Stade de foot Route de Juillé Charmé 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 72 68 00

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English :

Numerous exhibitors

L’événement Marché brocante de Printemps Charmé a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente