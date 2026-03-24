Marché brocante de Printemps Stade de foot Charmé
Marché brocante de Printemps Stade de foot Charmé dimanche 26 avril 2026.
Marché brocante de Printemps
Stade de foot Route de Juillé Charmé Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Nombreux exposants
.
Stade de foot Route de Juillé Charmé 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 72 68 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Numerous exhibitors
L’événement Marché brocante de Printemps Charmé a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente
À voir aussi à Charmé (Charente)
- Sentier du bief à Martreuil Charmé Charmé Charente 1 mai 2026
- Sentier du Peu Chevalier Charmé Charmé Charente 1 mai 2026
- Marché Agritonus Chez Bernard Fradin Charmé 7 novembre 2026