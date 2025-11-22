Marché Campagnard 9e édition Méru

Marché Campagnard 9e édition

Rue Aristide Briand Méru Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Le service Vie Associative de la Ville de Méru vous invite à la 9e édition du Marché Campagnard, un weekend consacré aux producteurs et créateurs locaux. Petits et grands sont invités à découvrir des produits du terroir et des objets artisanaux. Il sera également possible de participer à des ateliers et de rencontrer les animaux de la ferme pédagogique.

Restauration sur place.

Rue Aristide Briand Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 35 00 billetterie@ville-meru.fr

English :

The Vie Associative department of the town of Méru invites you to the 9th Marché Campagnard, a weekend dedicated to local producers and creators. Young and old are invited to discover local produce and handicrafts. You can also take part in workshops and meet the animals at the educational farm.

Catering on site.

German :

Die Abteilung für Vereinsleben der Stadt Méru lädt Sie zur 9. Ausgabe des Marché Campagnard ein, einem Wochenende, das den lokalen Erzeugern und Schöpfern gewidmet ist. Groß und Klein sind eingeladen, regionale Produkte und kunsthandwerkliche Gegenstände zu entdecken. Es wird auch möglich sein, an Workshops teilzunehmen und die Tiere des pädagogischen Bauernhofs zu treffen.

Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Il dipartimento Vita comunitaria di Méru vi invita al 9° Marché Campagnard, un fine settimana dedicato ai produttori e ai designer locali. Grandi e piccini sono invitati a scoprire i prodotti locali e l’artigianato. Potrete inoltre partecipare a laboratori e incontrare gli animali della fattoria didattica.

Ristorazione in loco.

Espanol :

El Departamento de Vida Comunitaria de Méru le invita al 9º Marché Campagnard, un fin de semana dedicado a los productores y diseñadores locales. Jóvenes y mayores están invitados a descubrir los productos locales y la artesanía. También podrá participar en talleres y conocer a los animales de la granja educativa.

Restauración in situ.

