Marché campagnard à l’ancienne Pont-l’Évêque
Marché campagnard à l’ancienne Pont-l’Évêque dimanche 5 avril 2026.
Marché campagnard à l’ancienne
Place du Tribunal Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 13:00:00
Date(s) :
2026-04-05 2026-05-24
La place du Palais de Justice à Pont-l’Évêque s’anime pour vous offrir un marché campagnard riche en saveurs et en convivialité. C’est l’occasion idéale de rencontrer vos producteurs locaux et de remplir votre panier de produits de qualité.
La place du Palais de Justice à Pont-l’Évêque s’anime pour vous offrir un marché campagnard riche en saveurs et en convivialité. C’est l’occasion idéale de rencontrer vos producteurs locaux et de remplir votre panier de produits de qualité.
Sur place, des dégustations, des produits cidricoles et fromager, de la volaille rôtie sur place et surtout une ambiance dont vous vous souviendrez ! .
Place du Tribunal Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie
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English : Marché campagnard à l’ancienne
The Place du Palais de Justice in Pont-l’Évêque comes alive to offer you a country market full of flavour and conviviality. It’s the perfect opportunity to meet your local producers and fill your basket with quality produce.
L’événement Marché campagnard à l’ancienne Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Terre d’Auge Tourisme
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