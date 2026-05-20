MARCHE CAMPAGNARD et ARTISANAL Berny-Rivière
MARCHE CAMPAGNARD et ARTISANAL Berny-Rivière vendredi 5 juin 2026.
Berny-Rivière
MARCHE CAMPAGNARD et ARTISANAL
Rue du Mont À Berry Berny-Rivière Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 17:00:00
fin : 2026-06-05 22:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Berny Rivière vous invite à découvrir son marché campagnard annuel avec 40 exposants.
Des artisans locaux, restauration sur place tout cela dans la bonne humeur et la convivialité.
Berny Rivière vous invite à découvrir son marché campagnard annuel avec 40 exposants.
Des artisans locaux, restauration sur place tout cela dans la bonne humeur et la convivialité. .
Rue du Mont À Berry Berny-Rivière 02290 Aisne Hauts-de-France +33 023555128 mairiede.berny-riviere@wanadoo.fr
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English :
Berny Rivière invites you to its annual country market with 40 exhibitors.
Local craftsmen, on-site catering, all in good spirits and conviviality.
L’événement MARCHE CAMPAGNARD et ARTISANAL Berny-Rivière a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Soissonnais-Valois