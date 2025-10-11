Marche canine pour Octobre Rose Club canin du Grand Nancy Bois-de-Haye

Marche canine pour Octobre Rose Club canin du Grand Nancy Bois-de-Haye samedi 11 octobre 2025.

Marche canine pour Octobre Rose

Club canin du Grand Nancy 272 allée des pommiers Bois-de-Haye Meurthe-et-Moselle

Tarif : 5 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : Samedi 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Vous avez un chien ? Ou pas ! Vous souhaitez faire une promenade pour découvrir ou redécouvrir le Parc de la Forêt de Haye en soutenant une bonne cause ?

Alors venez nous rejoindre sur le parking du Club Canin !

Durée du parcours 1h-1h30 pour 5km

Pour faciliter l’organisation, inscrivez-vous par téléphone ou par mail.

Tous les fonds récoltés seront reversés à l’Institut Curie qui lutte activement contre les cancers gynécologiques.Tout public

5 .

Club canin du Grand Nancy 272 allée des pommiers Bois-de-Haye 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 69 08 85 61 clubcaningrandnancy@gmail.com

English :

Do you have a dog? Or don’t you! Would you like to take a walk to discover or rediscover the Parc de la Forêt de Haye while supporting a good cause?

Then come and join us in the Club Canin parking lot!

Duration: 1h-1h30 for 5km

To facilitate organization, please register by phone or e-mail.

All funds raised will be donated to the Institut Curie, which is actively fighting gynecological cancers.

German :

Haben Sie einen Hund? Oder auch nicht! Möchten Sie einen Spaziergang machen, um den Parc de la Forêt de Haye zu entdecken oder wiederzuentdecken, und dabei einen guten Zweck unterstützen?

Dann kommen Sie zu uns auf den Parkplatz des Hundeklubs!

Dauer der Strecke: 1h-1h30 für 5km

Um die Organisation zu erleichtern, melden Sie sich bitte telefonisch oder per E-Mail an.

Alle gesammelten Gelder gehen an das Institut Curie, das aktiv gegen gynäkologische Krebserkrankungen kämpft.

Italiano :

Avete un cane? Oppure no! Volete fare una passeggiata per scoprire o riscoprire il Parco della Forêt de Haye sostenendo una buona causa?

Allora venite a trovarci nel parcheggio del Club Canin!

Durata della passeggiata: 1h-1h30 per 5km

Per facilitare l’organizzazione, si prega di iscriversi per telefono o per e-mail.

Tutti i fondi raccolti saranno devoluti all’Institut Curie, che lotta attivamente contro i tumori ginecologici.

Espanol :

¿Tiene perro? ¿O no? ¿Le apetece dar un paseo para descubrir o redescubrir el Parque de la Forêt de Haye mientras apoya una buena causa?

Acompáñenos en el aparcamiento del Club Canin

Duración del paseo: 1h-1h30 para 5km

Para facilitar la organización, inscríbase por teléfono o correo electrónico.

Todos los fondos recaudados se donarán al Instituto Curie, que lucha activamente contra los cánceres ginecológicos.

