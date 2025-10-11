Marché Halles couvertes Capbreton

Marché Halles couvertes Capbreton samedi 11 octobre 2025.

Marché

Halles couvertes Allées Marines Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Rendez-vous dans le nouvel écrin des halles de Capbreton. Des produits de qualité, du choix, une ambiance chaleureuse.

Rendez-vous dans le nouvel écrin des halles de Capbreton. Des produits de qualité, du choix, une ambiance chaleureuse. .

Halles couvertes Allées Marines Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 10 09 accueil-mairie@capbreton.fr

English : Marché

Rendezvous at the new Halles de Capbreton. Quality products, choice and a warm atmosphere.

German : Marché

Treffen Sie sich im neuen Schmuckkästchen der Markthallen von Capbreton. Qualitätsprodukte, Auswahl und eine gemütliche Atmosphäre.

Italiano :

Venite a trovarci nella nuova cornice delle Halles de Capbreton. Prodotti di qualità, scelta e un’atmosfera accogliente.

Espanol : Marché

Encuéntrenos en el nuevo marco de las Halles de Capbreton. Productos de calidad, variedad y un ambiente acogedor.

L’événement Marché Capbreton a été mis à jour le 2025-10-06 par OTI LAS