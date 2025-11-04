Marché Halles couvertes Capbreton
Marché Halles couvertes Capbreton mardi 4 novembre 2025.
Marché
Halles couvertes Allées Marines Capbreton Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04
fin : 2025-11-04
Date(s) :
2025-11-04
Rendez-vous dans le nouvel écrin des halles de Capbreton. Des produits de qualité, du choix, une ambiance chaleureuse.
Rendez-vous dans le nouvel écrin des halles de Capbreton. Des produits de qualité, du choix, une ambiance chaleureuse. .
Halles couvertes Allées Marines Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 10 09 accueil-mairie@capbreton.fr
English : Marché
Rendezvous at the new Halles de Capbreton. Quality products, choice and a warm atmosphere.
German : Marché
Treffen Sie sich im neuen Schmuckkästchen der Markthallen von Capbreton. Qualitätsprodukte, Auswahl und eine gemütliche Atmosphäre.
Italiano :
Venite a trovarci nella nuova cornice delle Halles de Capbreton. Prodotti di qualità, scelta e un’atmosfera accogliente.
Espanol : Marché
Encuéntrenos en el nuevo marco de las Halles de Capbreton. Productos de calidad, variedad y un ambiente acogedor.
L’événement Marché Capbreton a été mis à jour le 2025-10-06 par OTI LAS