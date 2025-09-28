Marche Caritative à Berrien. Berrien

Marche Caritative à Berrien. Berrien dimanche 28 septembre 2025.

Marche Caritative à Berrien.

Berrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 14:00:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Marche caritative en faveur des malades d’alzheimer.

C’est à Berrien le dimanche 28 septembre à partir de 14h. .

Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 6 22 43 56 39

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marche Caritative à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2025-09-23 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ