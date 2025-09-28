Marche Caritative à Berrien. Berrien
Berrien Finistère
Début : 2025-09-28 14:00:00
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Marche caritative en faveur des malades d’alzheimer.
C’est à Berrien le dimanche 28 septembre à partir de 14h. .
Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 6 22 43 56 39
