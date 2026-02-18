Marche caritative Salle des fêtes Cherbonnières

Marche caritative

Salle des fêtes 3 rue de la Mairie Cherbonnières Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – EUR

dons acceptés

Date : 2026-03-08

09:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Marches suivies d’un repas pot au feu

Salle des fêtes 3 rue de la Mairie Cherbonnières 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 26 34 87 a.constant607@laposte.net

English :

Walks followed by a pot-au-feu meal

Office de Tourisme des Vals de Saintonge