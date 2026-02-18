Marche caritative Salle des fêtes Cherbonnières
Marche caritative Salle des fêtes Cherbonnières dimanche 8 mars 2026.
Marche caritative
Salle des fêtes 3 rue de la Mairie Cherbonnières Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – EUR
dons acceptés
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 09:30:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Marches suivies d’un repas pot au feu
.
Salle des fêtes 3 rue de la Mairie Cherbonnières 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 26 34 87 a.constant607@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Walks followed by a pot-au-feu meal
L’événement Marche caritative Cherbonnières a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge