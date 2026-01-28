Marche caritative Issoudun

Marche caritative

Rue de Tous les Diables Issoudun Indre

Début : 2026-02-01 09:00:00

fin : 2026-03-01 12:00:00

2026-02-01

Un groupe d’étudiantes de l’IUT de l’Indre site d’Issoudun organise une marche caritative Une marche pour une rose au profit de l’association Flamme en Rose Berry le dimanche 1er février. Marche d’environ 5 km dans les rues d’Issoudun. Ravitaillement à l’arrivée.

Une cagnotte sera présente afin de récolter des dons pour l’association Flamme en Rose. .

Rue de Tous les Diables Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 74 02

A group of female students from the IUT de l’Indre Issoudun site organize a charity walk Une marche pour une rose in aid of the Flamme en Rose Berry association

