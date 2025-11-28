Marche caritative pour le Téléthon Forges-les-Eaux
Marche caritative pour le Téléthon Forges-les-Eaux vendredi 28 novembre 2025.
Marche caritative pour le Téléthon
Parc Michel Lejeune Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Début : 2025-11-28 12:00:00
fin : 2025-11-28 13:30:00
2025-11-28
Dans le cadre du Téléthon 2025, l’Équipe Jeunesse et Sport de Forges-Les-Eaux organise une marche caritative ouverte à tous le vendredi 28 Novembre 2025 de 12h à 13h30 au parc Michel LEJEUNE !
Marche sur 10 tours maximum à hauteur de 1€ de don par tour.
Un petit pot de l’amitié sera offert. .
Parc Michel Lejeune Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 09 21 68
