Marche caritative pour le Téléthon Forges-les-Eaux

Marche caritative pour le Téléthon

Parc Michel Lejeune Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Début : 2025-11-28 12:00:00

fin : 2025-11-28 13:30:00

2025-11-28

Dans le cadre du Téléthon 2025, l’Équipe Jeunesse et Sport de Forges-Les-Eaux organise une marche caritative ouverte à tous le vendredi 28 Novembre 2025 de 12h à 13h30 au parc Michel LEJEUNE !

Marche sur 10 tours maximum à hauteur de 1€ de don par tour.

Un petit pot de l’amitié sera offert. .

Parc Michel Lejeune Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 09 21 68

