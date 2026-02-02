Marche Cécilienne Sainte-Cécile

Marche Cécilienne

Rue Bellevue Sainte-Cécile Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 10:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Le comité des fêtes de Sainte-Cécile organise une marche cécilienne le dimanche 1er mars, sur réservation uniquement.

Deux parcours sont proposés

* une marche de 10 km avec un départ à 10h depuis le **parking de la salle des fêtes ;

* une marche de 5 km avec un départ à 10h30, au même lieu.

La participation à la marche n’est pas obligatoire pour assister au repas.

Pour les informations et les réservations, il est possible de contacter le 06 47 24 34 24. .

Rue Bellevue Sainte-Cécile 50800 Manche Normandie +33 7 61 75 40 89 saintececilecomite@gmail.com

