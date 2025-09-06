Marché Céramique, exposition « Reste sage » La Bastide-Clairence
Marché Céramique, exposition « Reste sage » La Bastide-Clairence samedi 6 septembre 2025.
Marché Céramique, exposition « Reste sage »
Grange Castagnet La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-07
2025-09-06
Une grange se peuple du bestiaire de Marina Le Gall. .
Grange Castagnet La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
