Marché Cernex
Marché Cernex mercredi 30 septembre 2026.
Cernex
Marché
Place de la mairie Cernex Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-30 08:00:00
fin : 2026-12-30 13:30:00
Date(s) :
2026-09-30
Marché de producteurs et artisans locaux.
.
Place de la mairie Cernex 74350 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 44 16 15 mairiecernex@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Market of local producers and artisans.
L’événement Marché Cernex a été mis à jour le 2025-02-22 par Office de Tourisme des Monts du Genevois