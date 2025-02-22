Cernex

Marché

Place de la mairie Cernex Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-30 08:00:00

fin : 2026-12-30 13:30:00

Date(s) :

2026-09-30

Marché de producteurs et artisans locaux.

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Place de la mairie Cernex 74350 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 44 16 15 mairiecernex@wanadoo.fr

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English :

Market of local producers and artisans.

L’événement Marché Cernex a été mis à jour le 2025-02-22 par Office de Tourisme des Monts du Genevois