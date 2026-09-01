Marche champêtre Grande Rue Neuville-sur-Ornain
dimanche 27 septembre 2026 · Grande Rue · Neuville-sur-Ornain
Informations pratiques
Neuville-sur-Ornain
Marche champêtre
Grande Rue Départ devant le lavoir Neuville-sur-Ornain Meuse
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 09:45:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
La Neuvilloise et le Comité de Jumelage de Val d’Ornain vous donnent rendez-vous pour une Marche champêtre.
Deux parcours au choix : 10 km (départ 9h45) ou 15 km (départ 10h30).
Départ du lavoir de Neuville-sur-Ornain.
Repas compris et exposition artisanale à l’Ornevalloise à Mussey.
Inscription avant le 22 septembre.
On vous attend nombreux !Tout public
15 .
Grande Rue Départ devant le lavoir Neuville-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est +33 6 72 54 84 29
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English :
La Neuvilloise and the Val d’Ornain Sister City Committee invite you to join them for a country walk.
Choose from two routes: 10 km (departure at 9:45 a.m.) or 15 km (departure at 10:30 a.m.).
The walk starts at the washhouse in Neuville-sur-Ornain.
Lunch is included, and there will be a craft fair at L’Ornevalloise in Mussey.
Register by September 22.
We hope to see many of you there!
L’événement Marche champêtre Neuville-sur-Ornain a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE