Marche champêtre Grande Rue Neuville-sur-Ornain

Informations pratiques

Neuville-sur-Ornain

Marche champêtre

Grande Rue Départ devant le lavoir Neuville-sur-Ornain Meuse

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 09:45:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

La Neuvilloise et le Comité de Jumelage de Val d’Ornain vous donnent rendez-vous pour une Marche champêtre.

Deux parcours au choix : 10 km (départ 9h45) ou 15 km (départ 10h30).

Départ du lavoir de Neuville-sur-Ornain.

Repas compris et exposition artisanale à l’Ornevalloise à Mussey.

Inscription avant le 22 septembre.

On vous attend nombreux !Tout public

15 .

Grande Rue Départ devant le lavoir Neuville-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est +33 6 72 54 84 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Neuvilloise and the Val d’Ornain Sister City Committee invite you to join them for a country walk.

Choose from two routes: 10 km (departure at 9:45 a.m.) or 15 km (departure at 10:30 a.m.).

The walk starts at the washhouse in Neuville-sur-Ornain.

Lunch is included, and there will be a craft fair at L’Ornevalloise in Mussey.

Register by September 22.

We hope to see many of you there!

L’événement Marche champêtre Neuville-sur-Ornain a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE