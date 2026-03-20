Marche chantée Place Ste Barbe Moustoir-Ac

Marche chantée

Place Ste Barbe Devant le Trait d’Union Moustoir-Ac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Temps de fort de l’exposition de l’association Kanerion Bro Boïo.

Chaussures aux pieds et voix prête à chanter, venez participer à une marche chantée conviviale et gratuite !

Rendez-vous à 10h devant le Trait d’Union

– circuit de 6 km (2 boucles de 3,5 km et 2,5 km)

– possibilité de rejoindre la 2ᵉ boucle à 11h15

– chants faciles à reprendre en français + airs à danser en breton

L’exposition sera visible le 26 avril au matin au Trait d’Union et des CD seront en vente sur place.

Au retour de la rando, nous vous proposons un pique-nique partagé pour poursuivre cette journée en toute convivialité. .

Place Ste Barbe Devant le Trait d’Union Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 55 45

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English :

L’événement Marche chantée Moustoir-Ac a été mis à jour le 2026-03-17 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE