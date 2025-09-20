Marche chapeautée à Nay Maison Carrée Nay

Gratuit et ouvert à tous.

Une marche chapeautée invitant les participants à porter leur plus beau chapeau pour une exploration conviviale du riche patrimoine textile nayais, suivie d’une visite de l’exposition « Jean Barthet, Le Prince des Chapeaux » à la Maison Carrée de Nay.

L’événement tisse un lien unique entre cette exposition et l’histoire industrielle de Nay, notamment celle du béret.

Rendez-vous devant la Maison Carrée, avec votre chapeau préféré.

Événement gratuit et ouvert à tous.

Maison Carrée Place de la République, 64800 Nay Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 13 99 65 http://www.maison-carre-nay.fr Somptueuse demeure de la Renaissance, unique en Aquitaine dont l’architecture est copiée sur les modèles italiens : cour intérieure et loggias à l’italienne. Elle abrite le musée de l’industrie sur l’histoire du textile et du bois dans la région de Nay.

© Franck Horvat dans le cadre de l’exposition Jean Barthet, Le prince des Chapeaux